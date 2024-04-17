Социальную газификацию распространили на СНТ

Программу социальной газификации расширили на садоводческие товарищества, об этом сообщается на сайте правительства РФ. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Владельцы участков, расположенных в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), смогут стать участниками программы социальной газификации.

Сети бесплатно проведут до границ участка граждан в садоводческих некоммерческих товариществах, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов. На дом и участок должны быть оформлены документы.

Заявку о подключении может подать как собственник дома, так и председатель СНТ. При этом решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а его протокол необходимо приложить к заявке о подключении. // фото unsplash.com/ Kwon Junho