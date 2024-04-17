Мэрия проверяет ролик о якобы вырытой в мусоре могиле для бойца СВО

Администрация Владивостока отреагировала на шокирующее сообщение ряда местных Telegram-каналов. В них 17 апреля появилось видео с подготовленной для погибшего на СВО военного могилой.

В ролике земля в этой могиле перемешана с мусором. Правда, позднее видео удалили, но мэрия проводит проверку, пишет «Владивосток онлайн».

Городские власти заявили, что знают о публикации, и обещали принять меры, если факт наличия мусора подтвердится. Они уточнили, что его уберут. // фото: freepik.com