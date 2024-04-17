Мужчина погиб из-за самовозгорания мобильника в российском городе

В Перми 72-летний мужчина умер после того, как в его квартире загорелся мобильный телефон. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, 15 апреля в больнице скончался пенсионер, доставленный в медицинское учреждение после пожара. Как выяснили специалисты, огонь вспыхнул в жилом помещении из-за того, что произошло самовозгорание гаджета.

Следователи осмотрели место происшествия, назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. // Фото: unsplash.com / Nordwood Themes