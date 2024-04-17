Подросток в Приморье обстрелял здание школы

Ученик девятого класса одной из школ Партизанска в Приморском крае обстрелял школу. Он палил с улицы из пневматического оружия, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Инцидент случился 16 апреля вечером, пули попали в стекло и пробили его. Личность 15-летнего подростка быстро установили. Школьник состоит на профилактическом учете.

Он уверяет, что нашел пневматическое оружие и не имел никакого злого умысла, просто хотел пострелять.

Сейчас правоохранители ведут проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Родителей подростка намерены привлечь к административной ответственности. // фото: прокуратура Приморского края