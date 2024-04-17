У аэродрома в Крыму произошли взрывы и начался пожар

Жители Джанкоя в Крыму ранним утром 17 апреля услышали взрывы в небе. Это произошло около 4 часов утра в среду, затем начался пожар, передает Telegram-канал Shot.

Согласно предварительной информации, над городом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По словам очевидцев, взрывы прогремели в районе аэропорта.

После этого в поле начался пожар, его причина неизвестна. Официального подтверждения этой информации нет.

На аэродроме «Джанкой» в Крыму дислоцируются 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа России. // фото: скриншот видео Shot