Собиравших мох в Карелии узбеков выдворят из страны

Двоих мужчин из Узбекистана судили в Костомукше. Городской суд 16 июня признал их виновными в осуществлении незаконной трудовой деятельности в РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мигранты собирали мох в Кепском участковом лесничестве Калевальского района. Для этого их наняли, но у узбеков не было патента и разрешения на работу в России.

Таким образом, оба совершили административное правонарушение и заплатят по пять тысяч рублей штрафа. Затем они должны покинуть страну, за этим проследят власти. // Фото: pxhere.com