Незнакомец угнал автомобиль из-под носа владельца в Пудоже

Мужчина работал на приусадебном участке, машину он припарковал поблизости, оставив в замке зажигания ключ. Этим воспользовался злоумышленник, который уехал на чужой иномарке.

Хозяин авто бросился к знакомому с машиной, они отправились на поиски, но злоумышленник успел покинуть деревню. На трассе Вологда-Медвежьегорск угонщик не удержал машину на дороге. Иномарка съехала в кювет и опрокинулась, рассказали в пресс-центре регионального МВД.

Оказалось, что 25-летний водитель был пьян и не имел прав. Это зафиксировали стражи порядка, которые установили, что разбитый автомобиль был угнан. Пострадавшего злоумышленника увезла «скорая», а полиция завела уголовное дело об угоне и составила административный протокол за пьяную езду. (фото unsplash.com, Scott Rodgerson)