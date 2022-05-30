Собиравшаяся прыгнуть с моста женщина поблагодарила полицейских

В пресс-службе МВД по РК рассказали подробности происшествия, случившегося днем 29 мая на Пименовском мосту.

По данным ведомства, около 17 часов сотрудники ППС - сержант Александр Волоконский и старший прапорщик Антон Баранов - патрулировали Зареку. Проезжая по мосту, стражи порядка увидели женщину, которая перелезла через ограждение и стояла на краю.

Полицейские развернули автомобиль. Один из них подбежал к женщине и вытащил ее из опасной зоны. После этого горожанку посадили в патрульный автомобиль, на место была вызвана скорая помощь. 33-летняя женщина находилась в шоковом состоянии. Она призналась, что собиралась прыгнуть с моста. Горожанка поблагодарила полицейских за то, что ей спасли жизнь.

Руководство МВД приняло решение о поощрении сотрудников. Фото МВД по РК