Бывший сожитель воспользовался деньгами девушки необычным способом

Когда на телефон 24-летней жительнице петрозаводска стали поступать звонки и СМС с требованиями погасить задолженность, девушка восприняла это шуткой. Но все оказалось гораздо серьезней – долг в 20 тысяч рублей числился за ней. Тогда она попросила полицейских разобраться в ситуации.

Сотрудники уголовного розыска смогли установить личность причастного к афере. Им оказался ранее неоднократно судимый 27-летений бывший сожитель потерпевшей.

Как рассказали в пресс-службе МВД Карелии, мужчина дал признательные показания. Так, проживая с петрозаводчанкой, без ведома взял ее смартфон, оформил заем на имя девушки и перевел полученную сумму на свой счет. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Кроме того, в полиции сообщили, что подозреваемый арестован за ранее совершенное преступление. Фото: pixabay.