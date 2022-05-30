Автомобиль жестко сбил ребенка в Петрозаводске

Ребенок попал под машину на улице Чистой в Петрозаводске. Инцидент произошел в 21:20 в пятницу, 27 мая, и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как первоклассник выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля и оказался под колесами внедорожника.

По данным ГИБДД, серьезных травм семилетний ребенок не получил. Ему была оказана разовая медицинская помощь. Фото: скриншот видео