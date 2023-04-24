Собаку привязали к дереву на трассе в Карелии и оставили умирать

На трассе в Олонецком районе была обнаружена собака. Ее привязали к дереву и оставили умирать, сообщила жительница Карелии в паблике "Чтобы лучше было жить". Девушка спасла собаку и ищет для нее новых хозяев.

Очередная история про нечеловеческое отношение к собаке - так характеризует ситуацию спасительница животного. Ей удалось вычислить "недохозяев", которые решили таким способом просто избавиться от собаки.

"На данный момент Альфа, так зовут собаку, в безопасности. И мы не теряем надежды найти ей новых хозяев".

Альфа стерилизована, возраст два года, в машине ездит отлично, может негативно относиться к мужскому полу, так как, видимо, неоднократно была бита хозяином.

"Рассматриваем варианты проживания в частном доме - будка, вольер. С нашей стороны гарантируем доставку по Карелии",

- сообщает девушка.

Все подробности о судьбе Альфы можно узнать в группе "Чтобы лучше было жить". // Фото: паблик "Чтобы лучше было жить".