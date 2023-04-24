24 апреля 2023, 09:18
Общество

Жителям Карелии расскажут об индексации социальных пенсий

Карельское отделение СФР проведет горячую линию

Во вторник, 25 апреля, карельское отделение Социального фонда России проведет очередную горячую линию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие на этот раз будет посвящено теме индексации социальных пенсий. Все желающие смогут получить консультацию специалистов СФР.

Жители республики могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (8-8142) 79-59-14. Фото: Unsplash

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Метки: 
сфр
социальный фонд
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новости Карелии
социальные пенсии