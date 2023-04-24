Жителям Карелии расскажут об индексации социальных пенсий

Во вторник, 25 апреля, карельское отделение Социального фонда России проведет очередную горячую линию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие на этот раз будет посвящено теме индексации социальных пенсий. Все желающие смогут получить консультацию специалистов СФР.

Жители республики могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (8-8142) 79-59-14. Фото: Unsplash