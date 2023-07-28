Собаки искусали девочку в Ленобласти

В Ленинградской области собаки напали на девушку-подростка. Об этом сообщает 47news.

Инцидент произошел днем 27 июля в поселке Аннино. По данным источника, 16-летняя девочка ехала на велосипеде, а два огромных пса гуляли на поводках, но без намордников. Собаки покусали ребенка. Девочке оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Мать девушки обратилась в полицию. Стражи порядка приняли заявление и разыскивают хозяина животных. // Фото: unsplash.com / Dylan Hunter