Собака полтора года ждет умершего хозяина у дверей ковидного госпиталя

В Кемерово собака полтора года сидит под окнами местного ковидного госпиталя, в котором умер ее хозяин. Об этом пишет «Газета.ру».

По данным издания, все полтора года пес не уходит от здания и ждет хозяина. Медицинский персонал дал собаке кличку Хатико по аналогии с известным животным из Японии.

Приютить собаку намеревалась женщина, узнавшая эту историю, но пес наотрез отказался идти с ней и не подпускает близко к себе людей. После этого сотрудники больницы построили для животного будку, чтобы оно не замерзло в холодное время года. Фото vk.com