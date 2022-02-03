В России снимут ограничения по карантину для контактных лиц

Власти России снимут ограничения по карантину для людей, контактировавших с заболевшими коронавирусом. Об этом сообщил Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил президент, такое решение было принято в связи с особенностями течения болезни при заражении омикрон-штаммом.

«Общий вывод такой, что даже ограничения для контактных, так называемых лиц, можно в ближайшее время снимать. Чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность»,

- сказал Путин. Президент добавил, что правительство не собирается вводить «никаких локдаунов» из-за распространения штамма омикрон. Фото pixabay.com/DimitroSevastopol