Российских олимпийцев будет оберегать Ладожское озеро

Наша сборная все еще под санкциями WADA и опять выступит на Играх под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Это отразилось и в форме - запрещены надписи Russia и изображение герба.

Основная идея коллекции - отразить уникальность страны, не используя национальную символику, так, если внимательно изучить куртки, то можно увидеть Ладожское озеро, а также Байкал, Сочи, Сахалин, Камчатку, Землю Франца-Иосифа, Новосибирские острова, Северную землю, остров Врангеля и Новую Землю.

«Мы разработали принт, состоящий из очертаний географических объектов России. Можно сказать, города и озера нашей Родины будут окутывать теплом и согревать олимпийцев»,

- объяснила основательница бренда ZASPORT Анастасия Задорина.

Выбор цвета - нежно-голубой - тоже не случайный.

«Мы использовали цвет цин, который в Китае считается одним из символов жизненной энергии», - сказала Анастасия.

Участники сборной России и официальной делегации получат комплекты из 68 единиц: сюда войдут не только парадные костюмы, но и одежда, которую спортсмены наденут в олимпийской деревне.

На Олимпиаде в Пекине в честь побед российских спортсменов прозвучит фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.