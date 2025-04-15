Собака покусала пенсионера за ногу на севере Карелии

На севере Карелии собака покусала пенсионера. Инцидент случился в ноябре прошлого года во дворе многоквартирного дома в Беломорском округе.

Хозяйская собака покусала пенсионера за ногу. У мужчины были рваные раны на голени.

Компенсации морального вреда добилась для пострадавшего прокуратура. Она обратилась с иском в суд. Хозяина собаки обязали выплатить пострадавшему пенсионеру 80 тысяч рублей.

Ситуацию на контроле держит прокуратура. © «Петрозаводск говорит»