15 апреля 2025, 11:26
Собака покусала пенсионера за ногу на севере Карелии
Владельцу собаки придется выплатить компенсацию пострадавшему мужчине
фото: unsplash.com
На севере Карелии собака покусала пенсионера. Инцидент случился в ноябре прошлого года во дворе многоквартирного дома в Беломорском округе.
Хозяйская собака покусала пенсионера за ногу. У мужчины были рваные раны на голени.
Компенсации морального вреда добилась для пострадавшего прокуратура. Она обратилась с иском в суд. Хозяина собаки обязали выплатить пострадавшему пенсионеру 80 тысяч рублей.
Ситуацию на контроле держит прокуратура. © «Петрозаводск говорит»