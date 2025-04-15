15 апреля 2025, 11:26
Происшествия

Собака покусала пенсионера за ногу на севере Карелии

Владельцу собаки придется выплатить компенсацию пострадавшему мужчине
фото: unsplash.com

На севере Карелии собака покусала пенсионера. Инцидент случился в ноябре прошлого года во дворе многоквартирного дома в Беломорском округе.

Хозяйская собака покусала пенсионера за ногу. У мужчины были рваные раны на голени.

Компенсации морального вреда добилась для пострадавшего прокуратура. Она обратилась с иском в суд. Хозяина собаки обязали выплатить пострадавшему пенсионеру 80 тысяч рублей.

Ситуацию на контроле держит прокуратура. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
рана
собака
беломорский округ
новости Карелии
пенсионер
компенсация