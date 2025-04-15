Подъезд пятиэтажки заволокло дымом в Карелии

Сегодня в 10:20 в Беломорске на пульт дежурного поступил сигнал о задымлении в пятиэтажном доме на улице Портовое шоссе. Об этом сообщает госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения в своем Telegram-канале.

На место случившегося выехали семеро спасателей. Выяснилось, что дым идет из квартиры, расположенной на третьем этаже. Хозяева не отвечали на звонки в дверь, поэтому квартиру вскрыли.

Причиной задымления оказалась сгоревшая кастрюля на включенной электроплите. Спасатели обесточили помещение, задымление было ликвидировано. Пожарные остались ждать полицию и хозяев квартиры.

В результате инцидента никто не пострадал. Все обошлось. © «Петрозаводск говорит»