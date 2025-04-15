Полицейская погоня со стрельбой произошла в Петрозаводске

В ночь на субботу, 12 апреля, в Петрозаводске случилась полицейская погоня со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции карельской столицы.

По данным ведомства, около 2 часов ночи на Кукковке сотрудники ДПС заметили водителя, нарушавшего ПДД. Требование об остановке автомобилист проигнорировал и стал увеличивать скорость. Началось преследование. В процессе погони стражи порядка предупредили водителя, что будут применять оружие. Только услышав выстрел, мужчина остановил машину в районе улицы Казарменской.

Автомобилист был пьян. Нарушителем оказался 24-летний житель Калевальского района. Его отстранили от управления, машину отправили на специализированную стоянку.

В отношении молодого человека были составлены административные материалы за пять нарушений. Проводится проверка. © «Петрозаводск говорит»