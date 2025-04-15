Выброшенная с высоты дверь приземлилась на припаркованный автомобиль

Неизвестные выбросили дверь из дома на Древлянке в Петрозаводске. Дверь рухнула на припаркованный автомобиль. Ее быстро унесли в неизвестном направлении. Об инциденте рассказали в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Неприятная для владельца автомобиля история приключилась вечером 22 февраля в доме на улице Древлянка 14/2. Межкомнатную дверь выкинули с балкона или окна дома. По счастливой случайности, дверь не упала на людей.

Но автомобиль, по словам автора сообщения, получил повреждения на круглую сумму. Тех, кто это сделал, разыскивает полиция. Предполагаемые причастные к полету двери попали на камеры наблюдения у подъезда и в самом подъезде дома.

Автор отмечает, что в доме всего 54 квартиры, но никто из жильцов дома не признается, чья дверь улетела. © «Петрозаводск говорит»