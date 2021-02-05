Собака из приюта спасла жизнь своему новому хозяину

В США мужчина забрал из приюта шестилетнюю овчарку, которая позже спасла ему жизнь. О счастливой истории рассказывает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал Fox 29.

Собака по кличке Сэди оказалась в приюте после того, как ее хозяин переехал. Через некоторое время ее приютил мужчина по имени Брайан.

Хотя в досье собаки упоминалось, что она особенно нервно ведет себя с мужчинами, Брайан почувствовал особую связь с Сэди. Он оценил ее ум и беззаветную преданность, которую было непросто завоевать.

На минувшей неделе Брайан перенес инсульт, когда находился дома один. Сэди мгновенно бросилась на помощь. Она лизала лицо хозяина, чтобы он не потерял сознание, и помогла ему пересечь комнату, чтобы добраться до мобильного телефона.

Мужчина признался, что если бы не собака, он не смог бы вызвать врачей.

Пока Брайан восстанавливается после произошедшего, за Сэди присматривают его родственники. Мужчина каждый день общается с собакой с помощью мессенджера. Фото источника