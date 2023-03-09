Собачья работа — искать взрывчатку, оружие и боеприпасы

Текст, фото: Алина Гапеева

В начале этого года в отделе МВД России по Пряжинскому району появился новый сотрудник. В его обязанности входит поиск взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Очень серьезная работа... Но на задания он ходит только вместе с сотрудницей полиции Наталией Клименковой. Коллеги признают, что она единственная может приказать ему и потребовать выполнения команды .

Кличка у него Леший, и это служебная собака.

Напарники

Моя встреча с четвероногим полицейским «младшего состава» оказалась очень бурной. Строгая на вид немецкая овчарка приветливо виляла хвостом и с самой счастливой «улыбкой» приглашала играть. Эмоции пса зашкаливали, а любовь сбивала с ног.

— Он всех любит, очень добрый и общительный, при этом слушается только проводника, — объясняет порыв эмоций своего подопечного инспектор-кинолог — высокая статная девушка в форме полицейского.

Наталия Клименкова и Леший встретились на территории Центра кинологической службы МВД по Республике Карелия, где она проходила обучение на кинолога.

"Парень старательный", — отметила на первой же встрече девушка. Он продемонстрировал ей свои служебные навыки, полученные в центре кинологической службы

— Место! Стоять! Лежать! Ищи! Рядом! — собака беспрекословно выполняла приказы кинолога, преданно заглядывая в глаза.

До этого самого знаменательного для Наталии дня она работала в отделе по вопросам миграции УМВД России по Петрозаводску. Каждый ее день проходил как "день сурка": на службе — работа с документами, потом — домашние хлопоты... Свободного времени почти не оставалось. Но ей хотелось найти дело поинтереснее и по душе, например кинологом, ведь у них в доме, сколько она себя помнит, всегда жили собаки, она уже не представляет, что может быть как-то по-другому. Работать с собаками — как раз то, о чем мечтала… И она стала инспектором-кинологом.

Два месяца назад обученную собаку передали из питомника в Пряжинский отдел полиции.

— У Лешего очень умный взгляд, он почти как человек, все понимает и чувствует, только говорить не умеет, — считает Наталия.

И действительно, пса вполне можно описать словами Карлсона: «Мужчина хоть куда!» Действительно, по собачьим меркам животное находится в расцвете сил – ему полтора года. Он вынослив и не пуглив, полон сил и энергии. При всем при этом дисциплинирован и собран, как и положено полицейскому.

Своего напарника девушка ласково называет Лешик–Пельмешик. Вне службы Леший – обычный пес. Ему не чужды маленькие собачьи радости: игры, лакомства и почесывание за ушком.

Я частенько в свои выходные дни беру его на прогулки по лесу — ему тоже нужны новые впечатления. Мы бегаем, играем в игрушки, которые, кстати, быстро приходят в негодность. В свободное время занимаюсь починкой амуниции, потому что зубки у моих подопечных — о-го-го,

— смеется она.

Пельмешик тем временем прыгает, лает, сбивает с ног, демонстрируя свой безграничный восторг и счастье.

Кстати сказать, Лешик не единственный питомец Наталии. Есть еще Локи, тоже немецкая овчарка. Эта собака также работает в отделе полиции, но на других условиях (по заключенному договору с МВД на использование личной собаки в служебных целях). Локи повезло больше – он чаще бывает дома. Там расслабляется… А вот на работе требования ко всем одинаковые.



Служивый

Утро у четвероногих служивых начинается с разминки и плотного завтрака. Им разрешается после вольера размять лапы и порезвиться на территории отдела.

— На занятия по специализации собаки в день отводится примерно два часа на каждую. Утром и вечером кормление плюс уборка вольера. Также надо уделить время гигиеническому уходу за собаками в соответствии с ветеринарными требованиями (протирание глаз, ушей, осмотр состояния ротовой полости, вычесывание шерсти, стрижка когтей), — рассказывает о полицейских буднях инспектор-кинолог. — Без любви к животным и терпения в этой профессии делать нечего.

А еще надо постоянно учиться и тренироваться. Два раза в неделю Наталия Клименкова со своими подопечными выезжает в Петрозаводск на занятия в карельский Центр кинологической службы МВД. За успехи Леший и Локи с лихвой получают от Наталии свои порции похвалы, любви и ласки.

Службу в органах внутренних дел спокойной не назовешь. Недавно Леший и Наталия проверяли территорию для проведения «Лыжни России» в поселке Пряжа. Там ожидалось большое количество участников. Без такого помощника просто-напросто не обойтись. Ведь известно, что более универсального и эффективного средства поиска взрывчатых веществ, чем нос специально обученной собаки, не найти.

На лыжне опасных устройств и объектов, к счастью, не обнаружено. Гонка прошла великолепно!

За свои труды Леший получает достойную зарплату в виде корма. Иногда начальство и премией готово побаловать вроде мясного лакомства.

Не знаю, догадывается ли четвероногий полицейский, что верно и преданно несет свою службу, оберегает покой граждан, скорее всего, он просто не может по-другому: так его научили...