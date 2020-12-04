Снегопады с моросью ожидаются в субботу в Карелии

Завтра, 5 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -4°С, днем 0, +2°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. По северным и западным районам небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -4°С, местами до -7°С, днем +3, -2°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -2+1, пасмурно, снег с дождем.

В Сегеже -3+1, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале +2+4, пасмурно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pxhere.com