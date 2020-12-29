Снегопады пройдут в среду в Карелии

Завтра, 30 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -8°С, днем -1, -3°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юго-западе мороси. Местами гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -3, -8°С, местами до -13°С, днем -2, -7°С, на юго-западе до +1°С в течение суток.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -4-8, пасмурно, снег.

В Сегеже -4-10, пасмурно, снег.

В Сортавале -3+3, пасмурно, снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото mk.ru