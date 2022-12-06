Снегопады продолжатся в Карелии в среду

Завтра, 7 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -8°С, днем -4, -6°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег, днем на юго-западе местами метель. По северным районам местами сохранение изморози. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -4, -9°С, днем -2, -7°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3-9, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -4-6, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -1-2, пасмурно, снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com