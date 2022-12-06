«Яндекс» показал снежную тучу, накрывшую Петрозаводск

Снег снова пошел в Петрозаводске. Прирост снежного покрова в 5-6 сантиметров ожидается за сегодня, прогнозирует паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Сервис «Яндекс. Погода» показал снежную тучу над Петрозаводском, Сортавалой, Питкярантой, Суоярви, Кондопогой, Медвежьегорском.

Ранее синоптики предупреждали, днем 6 декабря сильный снег пойдет местами на юго-западе Карелии. // фото на главной «Петрозаводск говорит»