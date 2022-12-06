Сильные снегопады пройдут сегодня в некоторых районах Карелии

Сегодня, 6 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха -4, -6°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег, днем по юго-западным районам местами сильный. В отдельных районах слабая метель. По северным районам местами сохранение изморози. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха -2, -7°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3-6, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -4-6, пасмурно, снег.

В Сортавале -2-4, пасмурно, сильный снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com