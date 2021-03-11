Снегопады и метели ожидаются в пятницу в Карелии

Завтра, 12 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -13, -15°С, днем -4, -6°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем по юго-западным районам небольшой снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -12, -17°С, местами до -23°С, днем -4, -9°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -7-14, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -11-15, ясно.

В Сортавале -6-11, переменная облачность, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото vsarov.ru