Снег во многих дворах Петрозаводска чистят плохо, дорожки не подсыпают
«Служба заказчика» на прошлой неделе проверила, как управляющие организации содержат 239 многоквартирных домов. Обнаружили 99 нарушений по итогам этого обследования, сообщили в пресс-службе мэрии.
Больше 20 нарушений связаны с обработкой пешеходной инфраструктуры во дворах противогололедными материалами. Администрация напомнила управляющим компаниям что снег нужно убирать оперативно, пешеходные дорожки и проезды подсыпать своевременно.
Также выявили нарушения, из-за которых снижается температура в помещениях: необходимость ремонта, остекления окон, восстановления входных дверей, отсутствие доводчиков, уборка подъездов, содержание мусоропроводов и т.д.
Обнаруженные на позапрошлой неделе нарушения не полностью устранили компании «КЭСКО», «Карельская лифтовая компания», «Вектор чистоты», «Сфера управления» и «Партнер». // фото: freepik.com