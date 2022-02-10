Снег в ночь на 11 февраля вывезут с 6 улиц Петрозаводска

Вывозом снега с городских улиц по-прежнему занимаются подрядчики. Они убирают магистрали ночью, когда движение не такое оживленное, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В ночь на пятницу, 11 февраля, спецтехника будет работать на Зареке, Древлянке, Перевалке, Кукковке, в Первомайском районе и в центре Петрозаводска.

Вывозить снег собираются с Первомайского проспекта и Курганского проезда, набережной Гюллинга, с улиц Пархоменко, Попова и Анохина. // Фото: источник