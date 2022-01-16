16 января 2022, 09:00
Погода

Снег, метель и до минус 6 градусов обещают сегодня жителям Карелии

В воскресенье будет облачно, но с прояснениями

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой снег, слабая метель, рассказали специалисты регионального Гидрометцентра. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -1, -3. 

16 января в Карелии облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -1, -6.

По информации Гидрометцентра России, в Калевале днем 0;

В Кондопоге днем -2;

В Медвежьегорске днем – 3;

В Олонце днем -1;

В Пудоже днем -3;

В Сегеже днем -3;

В Сортавале днем 0;

 

В Суоярви днем -1. (фото pixabay.com, azulesnet)

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