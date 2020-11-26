Снег и метель ожидаются в Карелии в пятницу

В Петрозаводске в пятницу, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачная погода. Прогнозируются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +1, -1 в течение суток. Атмосферное давление будет расти.

27 ноября в Карелии также облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Местами метель, в отдельных районах отложение мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +1, -4 в течение суток.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -5, днем 0;

В Кондопоге ночью -3, днем 0;

В Медвежьегорске ночью -4, днем -1;

В Олонце ночью -2, днем 1;

В Пудоже ночью -5, днем -1;

В Сегеже ночью -4, днем -1;

В Сортавале ночью -2, днем +2;

В Суоярви ночью -3, днем -1. (фото tverlife.ru)