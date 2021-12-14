СМИ: Влетевший в пешеходов водитель имел признаки опьянения

Автомобиль протаранил группу пешеходов на «зебре» на Лососинском шоссе в Петрозаводске вечером во вторник.

За рулем машины находился мужчина с признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщает ИА «Республика» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию. Точную причину грубого нарушения ПДД предстоит установить специалистам.

Авария попала в объектив камеры наблюдения CityLink. Автомобиль выехал на пешеходный переход на «красный». По предварительным данным, в результате автонаезда пострадали два человека. Еще троим, в том числе женщине с ребенком, чудом удалось не попасть под колеса автомобиля, сообщает dtpptz.ru.