Смертельное ДТП произошло на трассе в Карелии

«Хонда» повисла на отбойнике, «Шкода» с питерскими номерами - в хлам. Смертельная авария произошла сегодня днем на трассе в Приладожье.

На трассе «Сортавала» столкнулся кроссовер «Хонда Элемент» и легковой автомобиль «Шкода Октавиа». Сообщение о ДТП поступило спасателям в 14:41.

Очевидцы рассказали, что автомобили столкнулись при обгоне. В результате столкновения два человека пострадали, один погиб, сообщает паблик пожарной команды Лахденпохского района. (фото vk.com)