Школьница Карина Мышева снова пропала в Петрозаводске

Карина Денисовна Мышева, 2007 года рождения, вновь пропала в Петрозаводске. 3 июля около 15 часов она ушла из дома на улице Анохина. Домой она не вернулась, родные сообщили в полицию. Ее ищут.

На вид разыскиваемой 15 лет, рост около 160 см. Была одета в джинсовый сарафан, зеленую футболку, черные босоножки. Карина может находиться в любом районе Петрозаводска.

Бдительных петрозаводчан. Которые заметят школьницу, просят звонить в полицию по телефону: 8 996-112-7407.