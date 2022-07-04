Пьяная пенсионерка одним ударом ножа лишила жизни своего сожителя

Питкярантский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 58-летней женщины. Ее признали виновной в убийстве сожителя.

Преступление было совершено в международный женский день в поселке Импилахти. Женщина выпивала. Затем у нее возникла неприязнь, и она ударила мужчину ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным. Женщина вину признала.

Суд приговорил убийцу к семи годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу. (фото пресс-служба СУ СК по РК)