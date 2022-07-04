Восемь лесных пожаров потушили за выходные в Карелии

Восемь пожаров вспыхнули в карельских лесах в прошедшие выходные. Все возгорания были замечены с воздуха и потушены десантниками-пожарными.

Пожары были зафиксированы в Лахденпохском, Кемском, Лоухском, Муезерском и Суоярвском районах. Их общая площадь составила 22,9 га, сообщили в региональном Минприроды.

В шести случаях, по предварительным выводам, возгорания возникли из-за грозы, в двух других причиной мог стать человеческий фактор. Самый большой пожар случился 3 июля в Муезерском районе вблизи поселка Гимолы. Его обнаружил с воздуха в 14:25. Первыми на место пожара прибыли пятеро парашютистов с самолета Ан-2, которые возвращались с авиапатрулирования Пудожского района. Они удерживали западную кромку пожара до прибытия основных сил. Еще две группы десантников-пожарных высадились на место пожара с вертолета Ми-8. Возгорание потушили оперативно. (фото паблик Минприроды Карелии)