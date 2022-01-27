27 января 2022, 12:23
Смерть пешехода в Петрозаводске попала на видео
Городская камера наблюдения сняла весь инцидент на улице Пограничной
Инцидент с пешеходом, произошедший сегодня утром на улице Пограничной, попал на видео. Происшествие запечатлела камера наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как человек подходит к пешеходному переходу и некоторое время стоит около него, а затем начинает движение. На середине дороги человек падает. Из двух автомобилей вышли водители, которые оттащили пешехода с дороги и вызвали скорую.
Медики приехали через несколько минут и в течение долгого времени проводили реанимационные мероприятия, но, судя по всему, спасти горожанина не удалось. В конце его накрыли тканью и оставили лежать на снегу.
Причины смерти человека пока не известны.