27 января 2022, 12:05
Пешеход на улице Петрозаводска упал замертво
Человеку стало плохо на пешеходном переходе
Фотографией несчастного случая с пешеходом поделился пользователь паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии» «ВКонтакте».
На снимке видно, что прямо около пешеходного перехода без чувств лежит человек. Рядом с ним медицинские работники с аптечкой, они оказывают ему помощь.
Печальную картину увидел проезжавший по Пограничной улице автомобилист. Что именно произошло, непонятно, но это явно не ДТП, так как человек лежит не на проезжей части.
- На Пограничной откачивают пешехода, написал автор фото. // Фото: источник