Пешеход на улице Петрозаводска упал замертво

Фотографией несчастного случая с пешеходом поделился пользователь паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии» «ВКонтакте».

На снимке видно, что прямо около пешеходного перехода без чувств лежит человек. Рядом с ним медицинские работники с аптечкой, они оказывают ему помощь.

Печальную картину увидел проезжавший по Пограничной улице автомобилист. Что именно произошло, непонятно, но это явно не ДТП, так как человек лежит не на проезжей части.