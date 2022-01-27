Петрозаводчанку обманули мошенники при покупке билетов на поезд

Очередной факт мошенничества при покупке билетов на поезд в онлайн-формате зафиксировали в Карелии. Пострадала жительница Петрозаводска, сообщили в МВД РК.

Женщина ввела в поисковике запрос о покупке билетов РЖД. Сайт, который она увидела в первых строках выдачи, не вызвал подозрений.

Билет петрозаводчанка покупала за 3 387 рублей, но с ее счета списали всего три тысячи рублей. Женщина удивилась, но вскоре ей на электронную почту сообщили, что в платежной системе произошел сбой.

Для возврата списанных неверно денег нужно было перейти по ссылке. Женщина так и сделала, с ее карты второй раз списали три тысячи рублей.

Она тут же все поняла и заблокировала счет. После этого потерпевшая обратилась в полицию. // Фото: LuidmilaKot/Pixabay.com