Попытки кражи алкоголя пресечены в трех городах Карелии

В трех городах Карелии сотрудники Росгвардии пресекли попытки хищения алкоголя из охраняемых магазинов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 26 января в Кеми 35-летняя женщина попыталась вынести спиртное из сетевого магазина. А в Медвежьегорске 26-летний покупатель был задержан в специализированном магазине, который торгует алкоголем. Он попробовал украсть бутылку крепкого алкоголя и мясные деликатесы.

Днем ранее в Петрозаводске в одном из гипермаркетов 39-летний мужчина прошел мимо кассы с неоплаченным ликером, но вскоре был остановлен.

Все нарушители были задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Фото источника