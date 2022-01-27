27 января 2022, 10:51
Попытки кражи алкоголя пресечены в трех городах Карелии
Сотрудники Росгвардии задержали покупателей магазинов, попавшихся на хищении спиртного
В трех городах Карелии сотрудники Росгвардии пресекли попытки хищения алкоголя из охраняемых магазинов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, 26 января в Кеми 35-летняя женщина попыталась вынести спиртное из сетевого магазина. А в Медвежьегорске 26-летний покупатель был задержан в специализированном магазине, который торгует алкоголем. Он попробовал украсть бутылку крепкого алкоголя и мясные деликатесы.
Днем ранее в Петрозаводске в одном из гипермаркетов 39-летний мужчина прошел мимо кассы с неоплаченным ликером, но вскоре был остановлен.
Все нарушители были задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Фото источника