Смартфоны с «Ренессанс Кредит» доступны в 1500 точках продаж Tele2

Сегодня предложения «Ренессанс Кредит» доступны в 1500 точках продаж Tele2. Сотрудничество расширяется, и уже к концу лета кредит от банка* можно будет получить во всех салонах связи мобильного оператора.



В первом квартале 2022 года средний чек на товары, купленные в кредит, вырос на 22% год к году. В марте-апреле доля товаров, которые продавались в кредит, сократилась на 3% по сравнению с двумя первыми месяцами этого года. Это было вызвано ростом ключевой ставки ЦБ и, как следствие, ставок по кредитам со стороны банков. На текущий момент ставки снижаются, и доля товаров, приобретенных в кредит, выросла до уровня февраля 2022 года.



Денис Голещихин, директор Tele2 Retail:

Для нас как для оператора важно способствовать распространению цифровых услуг. Наши клиенты все чаще делают выбор в пользу более дорогих смартфонов, которые помогают повысить комфорт и решать много бытовых задач дистанционно. Нам важно сделать процедуру покупки для клиента быстрой и простой, чтобы он не откладывал ее и не зависел от текущих обстоятельств. Это возможно с помощью услуги кредитования: она позволяет клиентам приобретать смартфоны и другую цифровую технику в сети Tele2 на выгодных условиях. Мы рады, что список наших партнеров пополнился банком «Ренессанс Кредит», который зарекомендовал себя надежным игроком на рынке потребительского кредитования.

Андраник Захарян, старший вице-президент, руководитель блока «Продажи и обслуживание» банка «Ренессанс Кредит»:

Сотрудничество с Tele2 для нас – это возможность стать еще ближе к клиентам в стремлении предложить лучшие условия покупок и сделать их еще более доступными. Мы в «Ренессанс Кредит» прилагаем все усилия, чтобы для наших клиентов быть безусловно комфортным и удобным помощником в решении рутинных финансовых задач.

*Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью), лицензия Банка России на осуществление банковских операций от 26 апреля 2013 года № 3354.

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