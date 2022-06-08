«Туриада» приглашает жителей Карелии в летние водные походы

Долгожданное лето наступило, и сейчас самое время выбирать активности на летний сезон. Выбирайтесь из города за настоящими приключениями. Проект «Туриада» приглашает присоединиться к летним водным походам, которые пройдут на территории Карелии.

Водные походы – это сплавы на различных судах по рекам с преодолением локальных препятствий (порогов). Сплав может проходить на рафтах, на катамаранах, байдарках и даже пакрафтах. Это крайне интересный вид путешествий и его стоит взять на заметку. Если вы еще ни разу не сплавлялись по реке, то отличная возможность попробовать.

Этим летом будут организованы сплавы продолжительностью от 3 до 9 дней, поэтому надо успеть выбрать максимально подходящее путешествие.

«Туриада» - это социальный проект, который реализуется КРОО «Федерацией спортивного туризма Карелии» при поддержке Фонда Президентских грантов. Он начался в 2019 году с небольших туристических мероприятий, а теперь это сообщество туристов, которые постоянно ходят в походы и помогают новичкам открыть для себя туризм.

Походы с «Туриадой» - это:



- Безопасность на маршрутах.

Федерация с 2009 года занимается развитием спортивного туризма Карелии - проводит спортивные походы, организует соревнования, реализует разнообразные социальные проекты, разрабатывает новые направления в развитии туризма Карелии. Компетенции команды позволяют организовать туристическое мероприятие на самом высоком уровне.

- Доступность для всех жителей Карелии.

Любой желающий может стать участником нашего похода. «Туриада» предоставляет все необходимое для похода совершенно бесплатно. Вам выдадут снаряжение и расскажут, как правильно его эксплуатировать и как в будущем выбрать снаряжение для личного пользования.

- Руководители — это настоящие профессионалы.

Все руководители проекта - подготовленные инструктора активного туризма и опытные путешественники. Они сами создают маршрут похода, дают важные советы во время сборов, обеспечивают безопасность в лесу и налаживают комфортное общение между участниками.

- Возможность развиваться в туризме.

Проект «Туриада» — это стартовая площадка для начала туристических приключений. Даже если вы ни разу не были в походе, наши опытные участники помогут и поддержат на этом пути. Вы попробуете себя в активном туризме и присоединитесь к туристическому сообществу.

Приглашаем желающих присоединиться к проекту «Туриада» и отлично провести летний сезон. Вся информация о сроках ближайших походов - в сообществе «Туриада» вконтакте.

Есть ограничение по возрасту: 10+



Сайт проекта: https://fst-rk.ru/turiada/

Сообщество вконтакте: vk.com/turiada_info

Все фотоматериалы сделаны в рамках проекта «Туриада» ее участниками.

На правах рекламы.