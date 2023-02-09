09 февраля 2023, 18:16
Служившие в армии абитуриенты вузов получат дополнительные баллы
Госдума одобрила законопроект об учете воинской службы как достижения
Отслужившие в армии получат преимущество при поступлении в вузы. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума РФ, передает РИА Новости.
Дополнительные баллы дадут абитуриентам всех вузов, даже тех, где нет военной кафедры.
- Срочная служба в армии должна быть дополнительным преимуществом при поступлении в вузы и техникумы. Необходимо создавать условия для того, чтобы солдаты, пройдя службу в армии, смогли на льготных основаниях поступать в вузы и техникумы,
- заявил спикер ГД РФ Вячеслав Володин.
Срочную службу в армии будут учитывать в качестве индивидуального достижения. Сейчас подобные преимущества предоставляют за индивидуальные интеллектуальные, спортивные и творческие достижения. // фото: istockphoto.com