Служившие в армии абитуриенты вузов получат дополнительные баллы

Отслужившие в армии получат преимущество при поступлении в вузы. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума РФ, передает РИА Новости.

Дополнительные баллы дадут абитуриентам всех вузов, даже тех, где нет военной кафедры.

- Срочная служба в армии должна быть дополнительным преимуществом при поступлении в вузы и техникумы. Необходимо создавать условия для того, чтобы солдаты, пройдя службу в армии, смогли на льготных основаниях поступать в вузы и техникумы,

- заявил спикер ГД РФ Вячеслав Володин.

Срочную службу в армии будут учитывать в качестве индивидуального достижения. Сейчас подобные преимущества предоставляют за индивидуальные интеллектуальные, спортивные и творческие достижения. // фото: istockphoto.com