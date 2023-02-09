Врачи назвали неочевидные признаки проблем с сердцем

Отеки ног и одышка могут быть неочевидными признаками проблем с сердцем. Об этом рассказали телеведущая Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман, слова специалистов приводит РИА Новости.

Как отметил Гандельман, когда сердце работает плохо, кровь уходит в ноги и застаивается, поэтому они отекают. Появление одышки также говорит о том, что сердце не способно в полном объеме перекачивать кровь.

Специалист также отметил, что при отеках ног врачи рекомендуют пациентам пройти УЗИ сердца. Его результаты дают основу для назначения лечения. // Фото: unsplash.com