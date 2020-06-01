Случайное знакомство в Петрозаводске закончилось преступлением

43-летний житель Петрозаводска был вынужден обратиться в полицию. Мужчина рассказал, что из его квартиры пропало имущество стоимостью более 10 тысяч рублей. Стражи порядка разобрались в деле, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что заявитель познакомился на улице с мужчиной. Новые друзья отправились выпивать в пустующую квартиру, в которой хранился электроинструмент. Вскоре гость ушел, прихватив с собой и имущество.

Полицейские разыскали 40-летнего подозреваемого. Он рассказал, что договорился с новым приятелем о том, что временно попользуется инструментами. Однако затем житель Прионежья продал имущество, а деньги пропил.

Полиция возбудила уголовное дело о присвоении чужого имущества. Ведется следствие.