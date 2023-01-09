Следователи озвучили предварительную причину пожара в поселке Кривцы

Карельские следователи назвали предварительную причину пожара, унесшего жизнь мужчины.

Напомним, трагедия случилась утром 6 января в поселке Кривцы Пудожского района. В одноэтажном бревенчатом доме в результате пожара обрушилась кровля, на пепелище были обнаружены останки человека.

Следователи организовали проверку по факту гибели мужчины. По ее результатам примут процессуальное решение.

Известно, что погиб 70-летний жилец дома. В качестве версии рассматривается, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем при топке печи, сообщили в пресс-службе регионального СК. Следователи назначили пожарно-техническую судебную экспертизу. // фото пресс-служба СУ СК по Карелии