09 января 2023, 15:08
Следователи озвучили предварительную причину пожара в поселке Кривцы
На пепелище в Пудожском районе были обнаружены останки 70-летнегол мужчины, следователи организовали проверку
Карельские следователи назвали предварительную причину пожара, унесшего жизнь мужчины.
Напомним, трагедия случилась утром 6 января в поселке Кривцы Пудожского района. В одноэтажном бревенчатом доме в результате пожара обрушилась кровля, на пепелище были обнаружены останки человека.
Следователи организовали проверку по факту гибели мужчины. По ее результатам примут процессуальное решение.
Известно, что погиб 70-летний жилец дома. В качестве версии рассматривается, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем при топке печи, сообщили в пресс-службе регионального СК. Следователи назначили пожарно-техническую судебную экспертизу. // фото пресс-служба СУ СК по Карелии