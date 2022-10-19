Следком завел дело после того, как рабочего придавило металлоломом

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований безопасности после того, как в Костомукше рабочий получил тяжелую травму. Фигурантом дела стал 37-летний экскаваторщик, оказывавший услуги в качестве индивидуального предпринимателя.

В сентябре 2022 года на площадке грузоподъемных механизмов горнодобывающего предприятия машинист экскаватора отгружал металлолом в вагоны. По версии следователей, в нарушение требований безопасности в опасной зоне находился человек. Во время работы экскаватора при движении стрелы машинист задел металлоконструкцию на земле. Она опрокинулась на рабочего.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, допрашивают свидетелей. Специалисты осмотрели место происшествия, назначили экспертизы. (фото пресс-служба СУ СК по РК)