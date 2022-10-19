За сутки мошенники похитили у жителей Карелии почти миллион рублей

За последние сутки в полицию обратились двое мужчин. Они сообщили правоохранителям, что стали жертвами мошенников, передает пресс-служба МВД республики.

Так, 34-летний житель Сортавалы был обманут злоумышленниками по известной схеме. Все началось с телефонного звонка – якобы от сотрудника банка. В итоге мужчина теперь должен банку 850 тысяч рублей, которые взял в кредит и перечислил на счет мошенника. В схожей ситуации оказался и 49-летний петрозаводчанин, которого обманом вынудили назвать реквизиты личной банковской карты. В итоге с его счета было списано 37 тысяч рублей.

«По заявлениям потерпевших проводится проверка. Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными при поступлении звонков с незнакомых номеров. Никогда не совершайте финансовые операции по указанию неизвестных лиц. Любую информацию, полученную по телефону, проверяйте через официальные источники. Предупредите пожилых родственников об известных случаях обмана и помогите им обеспечить сохранность сбережений»,

- напомнили правоохранители. Фото: pxhere.