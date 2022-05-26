Следком занялся несчастным случаем на Петрозаводской ТЭЦ

Следственный комитет возбудил уголовное дело после несчастного случая на Петрозаводской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 16 мая в турбинном отделении главного здания ТЭЦ при выполнении производственных работ произошел выброс горячей воды. В результате этого три сотрудника предприятия - мастер и два слесаря - получили термические ожоги разной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы.

На месте происшествия работали следователи. Продолжается допрос свидетелей. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, в результате которого причинен тяжкий вред здоровью работников. Фото Следственного комитета