26 мая 2022, 10:35
Следком занялся несчастным случаем на Петрозаводской ТЭЦ
Три сотрудника ТЭЦ получили термические ожоги после выброса горячей воды
Следственный комитет возбудил уголовное дело после несчастного случая на Петрозаводской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, 16 мая в турбинном отделении главного здания ТЭЦ при выполнении производственных работ произошел выброс горячей воды. В результате этого три сотрудника предприятия - мастер и два слесаря - получили термические ожоги разной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы.
На месте происшествия работали следователи. Продолжается допрос свидетелей. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, в результате которого причинен тяжкий вред здоровью работников. Фото Следственного комитета